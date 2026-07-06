KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Уимблдон турнирі: Дамир Жалғасбай жеңісті жолын жұптық сында жалғастырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасында жұптық сында Уимблдон турнирінің екінші айналымына жолдама алды.

    Дамир Жалғасбай
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші америкалық Джэйк Секордпен бірге алғашқы айналымда жарыстың 5-ракеткалары, пуэрторикалық Янник Альварез – бразилиялық Леонарда Сторк-Франкқа қарсы келді. 

    Қарсыластарының фаворит болғанына қарамастан, қазақстандық-америкалық жұп 7:6 (10:8), 7:6 (8:6) есебімен жеңіске жетті.

    Бәсеке 1 сағат 27 минутқа созылды. 

    Дамир Жалғасбай – Джэйк Секорд ширек финалға шығу үшін латвиялық Рихардс Нейманис – румыниялық Матей Тодоранмен таласады. 

    Дамир Жалғасбай жекелей сында бастапқы кездесуінде доданың 7-ракеткасы, аустриялық Тило Берманды жеңіп, екінші айналымға шыққан еді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Дамир Жалғасбайдың жарыстың 7-ракеткасын жеңгенін жазған едік.

    Юлия Путинцева Швециядағы турнирде алғашқы қарсыласын ұтты

    Уимблдон турнирінде Анна Данилина жарыс жолын аяқтады.

    Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар