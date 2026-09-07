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    ҰҚК: екі айда жемқорлық істерінен 3,7 млрд теңге залал келген

    АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы шілде-тамызда ҰҚК СЖҚҚ-да 201 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы тіркелген.

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    Фото: Kazinform

    Ведомствоның баспасөз қызметі мәлім еткендей, сыбайлас жемқорлық фактілерінің басым бөлігі пара алу, тонау, алаяқтық, заңсыздық және қызметтік өкілеттіктерді асыра пайдалану сияқты қылмыстарға қатысты.

    — Қылмыстық істер бойынша 140 адам күдікті деп танылды. 126 қылмыстық істің тергеуі аяқталып, оның 110-ы сотқа жіберілді. Анықталған залал сомасы (ақталған қылмыстық істер бойынша) 3,7 млрд теңгені құрады, — делінген ҰҚК таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын Қостанайда тұрғын үй құрылысына азаматтардан ақша тарту кезіндегі алаяқтық туралы қылмыстық іс бойынша сот процесі аяқталғанын жазған едік.

    Сот Қылмыс Сыбайлас жемқорлықпен күрес ҚР ҰҚК
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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