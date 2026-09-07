ҰҚК: екі айда жемқорлық істерінен 3,7 млрд теңге залал келген
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы шілде-тамызда ҰҚК СЖҚҚ-да 201 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы тіркелген.
Ведомствоның баспасөз қызметі мәлім еткендей, сыбайлас жемқорлық фактілерінің басым бөлігі пара алу, тонау, алаяқтық, заңсыздық және қызметтік өкілеттіктерді асыра пайдалану сияқты қылмыстарға қатысты.
— Қылмыстық істер бойынша 140 адам күдікті деп танылды. 126 қылмыстық істің тергеуі аяқталып, оның 110-ы сотқа жіберілді. Анықталған залал сомасы (ақталған қылмыстық істер бойынша) 3,7 млрд теңгені құрады, — делінген ҰҚК таратқан ақпаратта.
Бұдан бұрын Қостанайда тұрғын үй құрылысына азаматтардан ақша тарту кезіндегі алаяқтық туралы қылмыстық іс бойынша сот процесі аяқталғанын жазған едік.