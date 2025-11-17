KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:54, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    ҰҚК есірткі жеткізудің 3 халықаралық және 3 аймақтық арнасын жойды

    АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылдың қазанынан ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) есірткі саудасының жолын кесуге қатысты 10 операция жүргізді.

    КНБ
    Фото: ҚР ҰҚК

    Осы операциялардың нәтижесінде есірткіні жеткізудің 3 халықаралық және 3 аймақтық арнасы, сондай-ақ жерасты зертханасы мен есірткі плантациясы жойылды. 

    ҰҚК есірткі жеткізудің 3 халықаралық және 3 аймақтық арнасын жойды
    Фото: ҰҚК

    Заңсыз айналымнан 622 кг есірткі, соның ішінде психотроптық заттар, гашиш және марихуана тәркіленді.

    Аталған құқық бұзушылықтарды жасады деген күдікпен соттың санкциясымен 12 Қазақстан азаматы мен 3 шетелдік қамауға алынды.

    Сотқа дейінгі тергеп-тексерулер жүргізіліп жатыр.

    ҰҚК есірткі жеткізудің 3 халықаралық және 3 аймақтық арнасын жойды
    Фото: ҰҚК

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

    -Ұлттық қауіпсіздік комитеті есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымымен күрес бойынша жұмысты жалғастырады,-делінген хабарламада.

    ҰҚК есірткі жеткізудің 3 халықаралық және 3 аймақтық арнасын жойды
    Фото: ҚР ҰҚК

    Осыған дейін ҰҚК-нің Алматыда 5 шетелдік жоспарлаған терактінің алдын алғаны туралы жаздық. 

     

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Қылмыс ҚР ҰҚК
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар