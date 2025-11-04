Үкімет басшысы 8 өңір әкіміне футбол клубтарын жекешелендіру жұмысын күшейтуді тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Спорт инфрақұрылымы мен бұқаралық спортты дамытудың 2026–2028 жылдарға арналған жол карталарын әзірлеп, бекіту қажет. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.
- Футбол клубтарын жекешелендіру туралы Президент үндеуіне кәсіпкерлер үн қосып жатыр. Біз кәсіпқой спорт үшін сапалы резерв құруымыз керек. Спорт мектеп-интернаттарының дамуына да көңіл бөлу қажет. Бірқатар өңірде, мысалы, Ұлытау, Абай, Алматы және Қостанай облыстарында әлі күнге дейін мұндай мекемелер жоқ. Атырау облысында спорт мектеп-интернатын салу жобасы мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында салынып жатыр. Аталған оң тәжірибені пайдалануға болады, - деді Олжас Бектенов.
Үкімет басшысының айтуынша, Астанада жеке инвестициялар есебінен құрылған инновациялық балалар орталықтарының желісін дамыту бойынша табысты тәжірибе бар. Оны басқа өңірлерде де қолдану қажет.
- Спорт инфрақұрылымын дамыту қарқынын сақтап қалу маңызды. Сондай-ақ спорт саласын цифрландыру процесін жеделдету керек. Ең алдымен, «Е-Sport» ақпараттық жүйесін енгізу жұмысын жандандыру қажет, - деді ол.
Осы орайда Премьер-министр бірқатар мәселеге жеке-жеке тоқталды.
- Бірінші. Өңір әкімдіктері мен Туризм және спорт министрлігіне биылғы 20 желтоқсанға дейін Спорт инфрақұрылымы мен бұқаралық спортты дамытудың 2026–2028 жылдарға арналған жол карталарын әзірлеп, бекітуді тапсырамын. Екінші. Ақтөбе, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау, Атырау облыстары мен Шымкент және Астана қалаларының әкімдері футбол клубтарын жекешелендіруге инвесторлар тарту жұмысын күшейтсін. Үшінші. Өңір әкімдіктері бұқаралық спортты дамыту мақсатында «Қолжетімді спорт» жобасын іске асырып, жаттықтырушы-нұсқаушылар санын, әсіресе ауылдық жерлерде арттыру мәселесін қамтамасыз етсін, - деді Үкімет басшысы.
Бұған дейін Қазақстан Футбол федерациясының бас хатшысы Давид Лория жекешелендірілетін футбол клубтарын атаған еді.