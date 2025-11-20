KZ
    16:10, 20 Қараша 2025

    Үкімет ең төменгі жалақыны есептеу әдістемесін қайта қарайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет ең төменгі жалақыны есептеу әдістемесін қайта қарайды. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин айтты.

    зарплата
    Фото: Kazinform

    - Іс жүзінде ең төменгі жалақыны есептеу әдістемесін бір жақты қылып алу керек. Өйткені, бізде орташа жалақы және медианды еңбекақы бар. Кейбіреулер ең төменгі жалақы медианды еңбекақының шамамен 45-50 пайызы болуы тиіс деп санайды. Оларды тұрақты болуы үшін ең алдымен осы әдістердің бәрін анықтап алу қажет, - деді ол Сенаттың жалпы отырысынан кейінгі брифингіде.

    Оның айтуынша, есептеудің жаңа жүйесін енгізу фискальды шоғырландыруды талап етеді.

    - Демек, бюджет кірісін арттырып, оның өнімсіз шығыстарын қысқарту қажет. Мұны қалай істейтіндігімізді бүгін Премьер-министр де айтты. Сондықтан 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында салық және бюджет реформалары қалай орындалатынын көреміз және сол сол кезеңде 2027-2029 жылдарға арналған бюджетпен келеміз. Ең төменгі жалақы мәселесі сол кезеңде қарастырылады, - деді Серік Жұманғарин.

    Айта кетейік, бүгін Сенаттың жалпы отырысында «2026 – 2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңы талқыланды. Сенат құжаттың жекелеген баптарын жаңа редакцияда ұсынып, оны Мәжіліске қайтарды.

