Үкімет Қазпоштаны қолдау тетіктерін пысықтап жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Ерлан Саировтың газет-журналдарды ауылдарға жеткізу тарифтерінің бағасын тұрақтандыру шаралары, «Қазпошта» және «Қазтелеком» қызметкерлерінің жалақысын өсіру мәселесін көтерді.
— Жақында ғана депутаттар Батыс Қазақстан мен Шығыс Қазақстанның шекарадағы аудандарына барып келді. «Қазпошта» ауылға газет тарату бағасын 140 пайызға көтеріп жіберген. Осыған дейін бір газетті әкелу 17 теңге болса, қазір 42 теңге шамасында. Сонда, шекаралас ауданда тұратын 3,5 млн адамның келесі жылы бірқатар газетті оқуға материалдық шамасы жетпей қалады. Бұл тұрғыда «Қазпоштаның» өзі көмектесуі керек. Өйткені шалғайдағы ауылдарға ақпарат пен төлемдерді «Қазпошта» жеткізіп жатыр. Осы газеттерді апаруға көмектесу үшін қазір қандай іс-шаралар қарастырылған? Сонымен қатар, «Қазпоштаның» ауылдағы қызметкерлерінің материалдық жағдайын жақсартуда қандай жоспар бар? , — деп сұрады Ерлан Саиров Мәжілістің жалпы отырысында.
Өз кезегінде Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Досжан Мұсалиев газетті тарату тарифі осы жылы көтерілгенін айтты.
— Ескі тариф 2017 жылы бекітілген. Сол кезден бері 17 теңгеден көтерілмеді. Инфляцияға қарап, 2025 жылы мамыр айында көтердік. Қазір Мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлесе «Қазпоштаны» қолдауға қатысты басқа да тәсілдерді пысықтап жатырмыз, — деді Досжан Мұсалиев.
Бұл тұрғыда Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов қазір «Қазпошта» басшылығымен аталған мәселе қарастырылып жатқанын жеткізді.
Атап айтқанда, тариф бойынша келіссөз жүріп жатыр. Сондықтан жақын арада тиісті шешім жасалады.
Айта кету керек, пошта саласындағы қызметтерге төленетін субсидия мөлшерін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі айқындайды. Ал былтыр осы ведомство өкілі газет-журнал жеткізу қызметін Мәдениет және ақпарат министрлігіне беруге қарсы емес екендерін мәлімдеген болатын.