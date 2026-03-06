Үкімет пен Ұлттық банк инфляцияны төмендететін жоспар әзірлеп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет пен Ұлттық банк инфляцияны төмендету үшін кезең-кезеңмен іске асатын жоспар әзірлеп жатыр. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов айтты.
- 2026 жылға арналған инфляция болжамы төмендеп, 9,5-11,5 пайыз деңгейінде күтіледі. Бұл түзету инфляцияның нақты динамикасы біршама баяулағанымен, теңге бағамының қолайлы өзгеруімен, коммуналдық қызмет тарифтері мен жанар-жағармай бағасына қатысты болжамдардың нақтылануымен, сондай-ақ ҚҚС-тың инфляцияға әсері бұрынғыдан төмен бағалануымен байланысты. Болжамдар мен бағалауларда біз бағдарламалық құжаттарда, бюджет түзетулерінде және Үкімет жоспарларында көрсетілген параметрлер толық орындалады деген негізге сүйенеміз,- деді Тимур Сүлейменов.
Оның атап өтуінше, бұл бюджет тапшылығы мен мұнайға жатпайтын тапшылықтың белгіленген деңгейін сақтау, бюджетке Ұлттық қор трансферттеріне тәуелділікті азайту, сондай-ақ квазифискалдық ынталандырудың келісілген көлемдері мен параметрлеріне қатысты.
- Болжам диапазонының тарылуы бағаның өсу қарқынын биылдың өзінде бір таңбалы деңгейге түсіру міндетімен де байланысты. Осы мақсатта Үкімет пен Ұлттық банк инфляцияны төмендету үшін кезең-кезеңімен іске асатын жоспар әзірлеп жатыр. Ол коммуналдық тарифтер мен жанар-жағармайдың инфляцияға қосатын үлесін азайтуды, бюджеттік консолидацияны және квазифискалдық саясаттың нақты параметрлерін бекітуді көздейді. Жалпы алғанда инфляцияны бір таңбалы деңгейге түсіруді біз шынайы мақсат деп бағалаймыз. Бұған тек бағдарламалық құжаттардың орындалуы ғана емес, жыл басынан бері жиынтық сұраныс динамикасының теңгерімді бола бастауы да негіз болып отыр., - деді ҰБ төрағасы.
Естеріңізге сала кетсек, Ұлттық банкінің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені +/- 1 п. т. дәлізімен жылдық 18% деңгейінде белгілеу туралы шешім қабылдады.