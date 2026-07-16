Украина жаңа премьер-министрін сайлады
АСТАНА.KAZINFORM — Жоғарғы Рада Сергей Корецкийді Украинаның премьер-министрі етіп тағайындады, деп хабарлайды Ukrinform.ua.
Парламент отырысында Украина президенті Владимир Зеленский ұсынған Корецкидің кандидатурасына барлығы 289 депутат дауыс берді.
Корецки 2025 жылдың 17 шілдесінен бастап бір жыл бойы премьер-министр қызметін атқарған Юлия Свириденконың орнына келді.
Сергей Корецкий мұның алдында «Нафтогаз Украина» компаниясының басқарма төрағасы қызметін атқарды.
Еске салайық, бұған дейін Украинаның Жоғарғы Радасы премьер-министр Юлия Свириденконың отставкаға кетуін қолдағанын хабарланғанбыз. Онымен бірге бүкіл үкімет автоматты түрде отставкаға кетті.