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    Украина жаңа премьер-министрін сайлады

    АСТАНА.KAZINFORM — Жоғарғы Рада Сергей Корецкийді Украинаның премьер-министрі етіп тағайындады, деп хабарлайды Ukrinform.ua.

    Украина жаңа премьер-министрін сайлады
    Фото: ukrinform.ua

    Парламент отырысында Украина президенті Владимир Зеленский ұсынған Корецкидің кандидатурасына барлығы 289 депутат дауыс берді.

    Корецки 2025 жылдың 17 шілдесінен бастап бір жыл бойы премьер-министр қызметін атқарған Юлия Свириденконың орнына келді.

    Сергей Корецкий мұның алдында «Нафтогаз Украина» компаниясының басқарма төрағасы қызметін атқарды.

    Еске салайық, бұған дейін Украинаның Жоғарғы Радасы премьер-министр Юлия Свириденконың отставкаға кетуін қолдағанын хабарланғанбыз. Онымен бірге бүкіл үкімет автоматты түрде отставкаға кетті.

    Премьер-министр Украина Әлемде
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
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