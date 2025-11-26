KZ
    ҰҚШҰ саммиті қарсаңында мемлекеттер басшылары бейресми кездесу өткізді

    БІШКЕК. KAZINFORM — Бішкектегі ҰҚШҰ саммиті қарсаңында мемлекеттер басшылары «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді. Бұл туралы Ақора мәлім етті. 

    Қос ел мемлекеттері «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді
    Фото: Ақорда

    — Резиденциядағы «Кыргыз айылы» этнографиялық кешенінде мәртебелі меймандарға қырғыз халқының тұрмыс-салты мен мәдениеті таныстырылды, — делінген хабарламада.

    Еске сала кетейік, бүгіен Мемлекет басшысы ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды.

    Қос ел мемлекеттері «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді
    Фото: Ақорда
    Қос ел мемлекеттері «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді
    Фото: Ақорда
    Қос ел мемлекеттері «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді
    Фото: Ақорда
    Қос ел мемлекеттері «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді
    Фото: Ақорда
    Қос ел мемлекеттері «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді
    Фото: Борт 1
    Қос ел мемлекеттері «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді
    Фото: Ақорда
