19:21, 26 Қараша 2025 | GMT +5
ҰҚШҰ саммиті қарсаңында мемлекеттер басшылары бейресми кездесу өткізді
БІШКЕК. KAZINFORM — Бішкектегі ҰҚШҰ саммиті қарсаңында мемлекеттер басшылары «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді. Бұл туралы Ақора мәлім етті.
— Резиденциядағы «Кыргыз айылы» этнографиялық кешенінде мәртебелі меймандарға қырғыз халқының тұрмыс-салты мен мәдениеті таныстырылды, — делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, бүгіен Мемлекет басшысы ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды.