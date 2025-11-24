KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:35, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Үлгілі жүргізуші: қарағандылық әйел 30 жылда бірде-бір рет жол ережесін бұзбаған

    АСТАНА. KAZINFORM — Қарағандыда әйел жүргізуші 30 жыл бойы жол қозғалысы ережелерін бірде-бір рет бұзбаған. Бұл туралы облыстық Полиция департаменті хабарлады.

    Жол қозғалысы ережесі
    Фото: Қарағанды облыстық ПД

    Қарағанды облысында жол қозғалысы мәдениетін арттыру және жол-көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған «Үлгілі жүргізуші» акциясы жалғасып жатыр. Жол-патрульдік полиция қызметкерлері ЖҚЕ-ні бұлжытпай орындайтын автокөлік жүргізушілерін тоқтатып, оларға алғыс білдіріп жатыр.

    Осындай жүргізушілердің бірі — 30 жылға жуық еңбек өтілі бар Светлана Швачкина. Осы уақыт аралығында ол бірде-бір рет әкімшілік жауапкершілікке тартылмаған және жол-көлік оқиғасына ұшырамаған.

    — Мен автокөлікті шамамен 30 жылдан бері жүргізіп келемін және осы уақыттың ішінде бірде-бір рет ереже бұзған емеспін. Жүргізу мен үшін қажеттілікке айналды, ал бүгінде өз білімімді балалармен бөлісіп жүрмін. № 95 гимназияда «Сирена» атты жас жол инспекторлары үйірмесін басқарамын, онда оқушыларға жол қауіпсіздігінің негіздерін үйретемін. Жолда дұрыс мінез-құлық мәдениетін қалыптастыруды ерте жастан бастау қажет деп санаймын, — деді Светлана Швачкина.

    Полиция мәліметінше, акция аясында ереже бұзбаған жүзге жуық жүргізушіге алғыс хат пен естелік сыйлық табысталған.

    — Бұл іс-шара «Қауіпсіз жол» атты республикалық акция шеңберінде өткізіліп жатыр. Басты мақсатымыз — жол-көлік оқиғаларының алдын алу және жүргізушілер арасында ережелерді сақтау мәдениетін насихаттау, — дейді әкімшілік полиция басқармасының аға инспекторы Татьяна Малиновская.

    Кездесу соңында Светлана Швачкина жол қозғалысына қатысушыларға үндеу жасады.

    — Барлық жүргізушілерді ережелерді сақтауға, жылдамдықты асырмауға және қарсы жолаққа шықпауға шақырамын. Жолдағы қауіпсіздік әрқайсымызға байланысты, — деді ол.

    Еске сала кетейік, Қарағанды облысындағы трассаларда ең қауіпті жеті учаске анықталды

    Оған дейін аталған облыста құқық бұзушылықтардың алдын алатын QR-код жобасы іске қосылғанын жаздық.

    Тегтер:
    Жол ережесі Қарағанды облысы марапат жүргізуші Полиция
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар