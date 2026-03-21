Ұлыбритания Иранға соққы жасау үшін АҚШ-қа өз базаларын пайдалануға рұқсат берді
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Лондонда Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі хабарлаған Ұлыбритания үкіметінің ресми мәлімдемесінде айтылды.
Даунинг-стриттің хабарлауынша, министрлер жұма күні Таяу Шығыстағы соңғы оқиғаларды талқылау үшін кездесті. Онда Иранның әскери емес коммерциялық кемелерге, азаматтық инфрақұрылымға, соның ішінде мұнай-газ объектілеріне жасалған шабуылдары, сондай-ақ Ормуз бұғазын блоктауы қаралды.
Мәлімдемеде атап өтілгендей:
— АҚШ-қа Ұлыбритания базаларын қолдануға рұқсат беру келісімі аймақтық бірлескен қорғаныс шеңберінде жасалған және оның аясында АҚШ қорғаныс операциялары жүргізе алады. Бұл операциялар Ормуз бұғазындағы кемелерге жасалған шабуылдар үшін қолданылатын Иранның зымырандық әлеуетін әлсіретуге бағытталған.
Ұлыбритания үкіметі Иранның халықаралық кеме қатынасын мақсатқа айналдыру әрекеттерін айыптады. Сондай-ақ, Иранның, соның ішінде Ұлыбритания туы астындағы кемелер мен оның жақын одақтастары мен серіктестерінің кемелеріне жасаған қауіпсіздігіне қауіп төндіретін шабуылдары аймақтық дағдарысты күшейтуі және Ұлыбритания мен бүкіл әлемде экономикалық салдарға әкелуі мүмкін деп санайды.
Алайда Ұлыбритания әлі күнге дейін тікелей соққыларға қатыспайды және Даунинг-стриттің мәлімдеуінше, «Ұлыбританияның қақтығысқа қатысудағы принциптері өзгерген жоқ».
АҚШ президенті Дональд Трамп Ұлыбританияның «күрделі шешім қабылдауда әлдеқайда жылдам әрекет етуі тиіс» екенін айтса, Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармердің «британдық азаматтардың өмірін қауіпке тігіп отыр» деп мәлімдеді.
Соңғы мәлімет бойынша, Еуропалық Одақ Таяу Шығыстағы энергетикалық объектілерге соққыларды тоқтатуды талап етті.