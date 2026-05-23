Ұлыбритания ЕО-ға тауарлар бойынша біртұтас нарық құруды ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлыбритания үкіметі Еуропалық Одаққа екіжақты қарым-қатынасты тереңдету аясында тауарлар бойынша біртұтас нарық құруды ұсынды, алайда ұсыныс қабылданбады, деп хабарлайды Report.
Басылым мәліметінше, Брюссель өз кезегінде Лондонға ЕО кеден одағына немесе Еуропалық экономикалық аймаққа қосылуды ұсынған. Британ үкіметі бұл нұсқаны қолайсыз деп бағалаған.
2024 жылы Ұлыбританияда Лейбористік партия қазіргі премьер-министр Кір Стармердің жетекшілігімен сайлауда жеңіске жетіп, ЕО-ға қайта оралмауға және біртұтас нарыққа немесе кеден одағына кірмеуге уәде берген болатын.
Газет атап өткендей, іс жүзінде Стармер үкіметі бұрынғы премьер-министр Тереза Мэйдің бастамасына ұқсас ұсыныс жасаған. 2016–2019 жылдары премьер болған Мэй Ұлыбритания мен ЕО арасындағы тауар қозғалысына бірдей ережелер енгізуді қолдайтын. Еуропалық біртұтас нарық сонымен қатар адамдардың еркін қозғалысын да көздейді, бұл 10 жыл бұрын Brexit себептерінің бірі болған.
Брюссельде Лондонға жасалатын жеңілдіктер қауымдастық мемлекеттері арасында еуроскептиктердің, соның ішінде 2027 жылғы президенттік сайлауға дайындалып жатқан Франциядағы еуроскептиктердің позициясын күшейтеді деп санайды.
Сол уақытта, The Guardian көрсеткендей, британ үкіметі кем дегенде кейбір салаларда, соның ішінде азық-түлік пен энергетика саласында, ЕО біртұтас нарығына қол жеткізу үмітін сақтап отыр.
Болжам бойынша, бұл мәселелер Ұлыбритания мен ЕО арасындағы алдағы саммитте талқыланатын болады. Өткізу күні әлі бекітілмеген, бірақ газет мәліметі бойынша, іс-шара 13 шілдеде өтуі мүмкін. Күтілуде, тараптар ветеринарлық өнімдер саудасын жеңілдетуге байланысты келісім туралы жария етуі мүмкін.
