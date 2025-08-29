Ұлыбритания, Франция және Германия Иранға қарсы санкцияларды қайтару процесін бастады
АСТАНА.KAZINFORM - Еуропалық үштік БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің Тегеранға қарсы санкциялық режимін қайтаратын snapback механизмін іске қосатынын мәлімдеді.
Ұлыбритания, Франция және Германия (E3) сыртқы істер министрлері бейсенбі күні БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне хат жолдап, Иранды 2015 жылғы Бірлескен жан-жақты әрекет жоспарының шарттарын жүйелі түрде бұзды деп айыптады.
Мәлімдемеде «2019 жылдан бері Иран азаматтық негізсіз жоғары байытылған уранды жинақтауды қоса алғанда, өз міндеттемелерін орындаудан жүйелі түрде және әдейі бас тартты» деп атап көрсетілген.
Процедураны қолдану 30 күндік терезені ашады, одан кейін ядролық келісімге қол қойылғанға дейін қолданылған санкциялар қалпына келтірілуі мүмкін. Олар қару-жарақ эмбаргосына, баллистикалық зымырандарға шектеулер мен активтерді тоқтатуға қатысты.
snapback механизмі туралы бұған дейін де хабарлаған болатын.
— Иран МАГАТЭ алдындағы өз міндеттемелерін орындауға қайтып оралмады және қолайлы дипломатиялық шешімге қол жеткізу үшін қадамдар жасамады, — делінген министрлердің хатында.
Тегеран Еуропа елдерінің шешімін «заңсыз және негізсіз» деп атады.
Аббас Арагчи Ислам Республикасының «ұлттық мүдделерді қорғау үшін пропорционалды шаралармен жауап беретінін» айтқанымен, «Еуропа алдағы күндері бұл қате қадамды қайта қарайды» деп үміттенетінін айтты.
Еуропалық дипломаттар тығырықтан шығудың дипломатиялық жолын іздеуге дайын екендіктерін және Тегеранмен байланыстар үшін ашылған 30 күндік терезені ұтымды пайдалануға тырысатындарын атап өтті. Еуропа Одағының Сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі Жоғарғы өкілі Кая Каллас бұл кезеңнің «саяси шешім табу мүмкіндігін беретінін» айтты.
Ал Иранда Ядролық қаруды таратпау туралы келісімнен шығуға шақыру жасалып жатыр. Tasnim агенттігінің хабарлауынша, парламент еуропалықтардың әрекетіне жауап ретінде осындай шешімнің жобасын дайындап жатыр.
Америка Құрама Штаттарында, керісінше, E3 бастамасы құпталды. Мемлекеттік хатшы Марко Рубио Вашингтонның «ядролық мәселені бейбіт жолмен реттеу үшін Иранмен тікелей келіссөздерге дайын екенін» атап өтті.
Сарапшылар Еуропаның бұл қадамы «қысым мен қарсы шаралар циклін» тудырып, Израильдің жазда Иранның ядролық нысандарына жасаған шабуылынан кейін келіссөздер процесін одан әрі қиындатуы мүмкін деп ескертеді.
Бір күн бұрын Иран мен «еуропалық үштік» арасындағы келіссөздер санкция қаупінен кейін тығырыққа тірелгенін хабарлаған болатынбыз.