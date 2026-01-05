Ұлыбритания мен Францияның жойғыш ұшақтары Сириядағы ДАИШ нысанына соққы жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Шабуыл нысаны Пальмираның солтүстігіндегі тауларда қару-жарақ пен жарылғыш заттар сақталған жерасты қоймасы болды, деп хабарлайды Анадолы.
Корольдік әуе күштерінің (RAF) ұшағы Франциямен бірлескен операция аясында ДАИШ-тің (Қазақстан Республикасында тыйым салынған ұйым — ред.) жер астындағы қоймасына соққы жасады.
Ұлыбритания қорғаныс министрлігінің мәліметінше, барлау мәліметтерін мұқият талдау арқылы орны анықталған қару-жарақ пен жарылғыш заттар қоймасы Пальмираның солтүстігіндегі тауларда орналасқан.
Әскерилер Paveway IV басқарылатын бомбаларын қолданды, олар бастапқы бағалаулар бойынша нысанаға сәтті тиді. Операцияға Voyager танкер ұшағы қолдау көрсететін Typhoon FGR4 жойғыш ұшақтары қатысты. Ведомство бомбалау аймағында бейбіт тұрғындардың болмағанын атап өтті.
— Бұл әрекет Ұлыбританияның көшбасшылығын және ДАИШ пен оның Таяу Шығыстағы қауіпті, зорлық-зомбылық идеологиясының қайта жандануына жол бермеу үшін одақтастарымызбен иық тірестіріп тұруға дайын екенімізді көрсетеді, — деді Ұлыбритания қорғаныс министрі Джон Хили.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ әскери күштері Нигерия аумағында ДАИШ ұйымының (Қазақстан Республикасында тыйым салынған ұйым — ред.) содырларына соққы жасаған еді.