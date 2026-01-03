KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:42, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ұлыбритания премьер-министрі Венесуэладағы жағдай туралы: халықаралық құқықты сақтау маңызды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұлыбритания АҚШ-тың Венесуэладағы әрекетіне еш қатысы жоқ екенін мәлімдеді.

    Великобритания не участвовала в атаке США на Венесуэлу — Кир Стармер
    Фото: ТАСС

    Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер АҚШ-тың Венесуэладағы әскери операцияға ешқалай араласпағанын мәлімдеді.

    Үкімет басшысы сонымен қатар болған оқиғаны әзірге АҚШ президенті Дональд Трамппен талқыламағанын айтты.

    Оның сөзінше, қалыптасқан жағдай баға беруден бұрын оқиғаның мән-жайын жан-жақты анықтап алу керек және одақтастармен сәт сайын өзгеріп отырған жағдай бойынша консультация өткізу керек.

    - Мен алдымен фактілерді анықтап алғым келеді. Сондай-ақ мен президент Трамппен және одақтастармен пкірлескім келеді. Мен бұл жағдайға қатысымыздың жоқ екенін нық сеніммен айта аламын. Сондай-ақ бәрі халықаралық құқықты сақтауы керек деген ойдамын, -дді Кир Стармер журналистерге берген сұхбатында.

    Айта кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президентін оның әйелімен бірге ұстап, эвакуацияланғанын мәлімдеді.

     

    Тегтер:
    АҚШ Әлем Венесуэла
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар