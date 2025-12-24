Ұлыбританияда пабтар салықтың өсуіне наразылық ретінде саясаткерлерді кіргізбей жатыр
АСТАНА.KAZINFORM — Ұлыбританияда бизнеске салынатын салықтың көтерілуіне қарсы наразылықтың ерекше түрі кең тарала бастады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Ел бойынша мыңнан астам паб биліктегі Лейбористік партиядан сайланған депутаттарды кіргізбейтінін мәлімдеді. Бұл қадам қараша айында ұсынылған салық реформасына қарсылық ретінде жасалып отыр.
Наразылықтың көпшілікке мәлім мысалдарының бірі ретінде Англияның Лидс қаласындағы The Marsh Inn пабының иесін келтіруге болады. Оның бизнеске салынатын салығы 2,5 мың фунт стерлингке өскен. Бұған жауап ретінде ол Қаржы министрі Рэйчел Ривз бен оның әріптестеріне пабқа кіруге тыйым салды.
Бұл шешім өзге де мекеме иелері тарапынан қолдау тауып, наразылық жаппай сипат алды. Британдық БАҚ дерегінше, бойкотқа қазірдің өзінде мыңнан астам паб қосылған.
Науқанға танымал тележүргізуші Джереми Кларксон да қосылып, өз пабына депутаттардың кіруіне тыйым салды. Бұған дейін ол The Times газетіне берген сұхбатында Ұлыбританиядан кетуді ойлап жүргенін айтып, елде «салық, қылмыс пен ауру ғана үстемдік ететін кезең басталып келеді» деп айтқан болатын.
Наразылықтың негізгі себебі — коммерциялық жылжымайтын мүлікті үш жыл сайын қайта бағалау. Бұл процесс пабтар мен мейрамханалардың бағалау құнының қайта қаралуына әкеліп, соның негізінде бизнес салығы есептеледі.
Жаңа бағалаулар 2024 жылғы көрсеткіштерге сүйеніп жасалады. Ал алдыңғы қайта бағалау 2021 жылы, коронавирус пандемиясының шарықтау кезеңінде жүргізілген еді. Ол кезде қоғамдық тамақтану орындарының қызметі айтарлықтай шектелген болатын.
Сала өкілдері қонақжайлылық саласы үшін қосылған құн салығының (ҚҚС) мөлшерлемесін төмендетуді және пандемия кезінде берілген кейбір салықтық жеңілдіктерді сақтап қалуды талап етіп отыр. Әсіресе COVID-19 кезінде локдаун салдарынан келген шығынды өтеу үшін енгізілген бизнес салығы бойынша 40 пайыздық жеңілдіктің жойылуы салық жүктемесінің күрт өсуіне әсер еткен басты себептердің бірі болды.
Үкімет стандартты салық жүйесіне қайта оралу бизнестің жағдайын қиындататынын мойындап отыр. Осы үдерісті жұмсарту үшін алдағы үш жылға арналған бюджетте 4,3 млрд фунт стерлинг көлемінде қолдау пакеті қарастырылған. Бұл қаражат төлемдердің күрт өсуін тежеуге және өтпелі кезеңді бірқалыпты етуге бағытталған. Мұндай қолдау болмағанда, келесі жылы пабтарға түсетін салық жүктемесі шамамен 45 пайызға артуы мүмкін еді.
Соған қарамастан, салалық ұйымдардың мәліметінше, уақытша қолдау шаралары ескерілсе де, келесі жылы пабтар үшін орташа бизнес салығы шамамен 15 пайызға өседі. Бұл бір пабқа қосымша 1,4 мың фунт стерлинг шығын әкеледі. Ал үш жыл ішінде орташа бір пабтың қосымша шығыны 13 мың фунт стерлингке жуықтауы мүмкін.
Экономикалық наразылық аясында, The Guardian газетінде жазылғандай, парламент депутаттары қоғамдық орындарда жиі дұшпандық көзқарасқа тап болып отыр. Өткен жылдың шілдесінде лейбористер билікке келгеннен кейінгі алғашқы 18 айда партияның рейтингі шамамен 34 пайыздан 18 пайызға дейін төмендеген.
Бұған дейін Ұлыбританияда тұрғын үй бағасы қатарынан екінші ай төмендеп жатқаны хабарланған еді.