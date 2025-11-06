Ұлыбританияда түрмеден екі сотталған қателесіп босатылды
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлыбританияда полиция Лондондағы түрмеден қателесіп босатылған екі сотталғанды іздестіріп жатыр, деп хабарлайды BBC.
Полицияның хабарлауынша, қазан айының соңында Лондондағы «Уондсворт» түрмесінен 24 жастағы Алжир азаматы Брахим Каддур-Шериф қателесіп босатылған. Бірақ түрме қызметі бұл оқиға жөнінде полицияға тек алты күннен кейін хабарлаған.
Кейін Суррей графтығының полициясы дәл осы түрмеден тағы бір сотталған адамның жаңсақ босатылғанын мәлімдеп, тұрғындардан оның жүрген жері туралы ақпарат беруді сұрады.
Бұл жағдай Ұлыбританияда соңғы апталарда болған үшінші осындай оқиға болып отыр. Бұған дейін полиция үш күн бойы Эфиопия азаматы Хадуш Кебатуды іздеген еді. Ол 14 жастағы қыз бала мен ересек әйелге тиісіп, ұсталғаннан кейін қателесіп босатылған болатын. Кейін 26 қазанда ол Лондонның Финсбери-парк ауданында қайта ұсталып, Эфиопияға депортацияланды.
Ұлыбритания билігі бұл қателік үшін кешірім сұрап, түрме жүйесін күшейтуге және оқиғаға қатысты тергеу жүргізуге уәде берді.
Полиция мәліметінше, бірінші жаңсақ босатылған — 24 жастағы Алжир азаматы Брахим Каддур-Шериф сексуалдық сипаттағы құқықбұзушылық жасағаны үшін сотталған.
2024 жылдың қарашасында сот оны 18 ай қоғамдық жұмысқа тарту және бес жылға сексуалдық қылмыскерлер тізіміне енгізу туралы үкім шығарған.
— Біз оның босатылғанын білген сәттен бастап іздестіруді дереу бастадық. Қазір жедел тергеу шаралары жалғасуда, — деді Лондон полициясының өкілі Пол Треверс.
Екінші жаңсақ босатылған — 35 жастағы Уильям Смит көптеген алаяқтық ісі бойынша төрт жылға жуық түрме жазасына кесілген. BBC мәліметінше, оны кеңсе қызметкерлерінің қателігі салдарынан босатқан: жүйеде оған шартты жаза жазылып кеткен. Сот қателікті байқағанымен, түзету жөніндегі хабарлама дұрыс мекенжайға жіберілмеген.
Қазіргі уақытта екі сотталған да іздестіріліп жатыр.
Айта кетейік, Ұлыбританияда телефон ұрлығына қарсы ең көлемді операция жүргізілді.