    15:48, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Ұлытау облысында республикалық маңызы бар жолдар жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының бұзылуы салдарынан Ұлытау өңірінде көлік қозғалысы шектелді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    2026 жылғы 6 ақпан сағат 15:30–да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді: 

    — «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолының 24-137 шақырым аралығы (Сәтбаев қаласы — Ұлытау ауылы);

    — «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 433-750 шақырым аралығы (Жезқазған қаласы — Жаңаарқа кенті).

    Жолды 2026 жылғы 6 ақпан сағат 21:00–де ашу жоспарланған.

    Айта кетейік, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады. 

    Бұдан бұрын Астана әуежайында ауа райына байланысты 12 рейс кешігіп жатқанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Аймақ Ауа райы Жол жабылды Ұлытау облысы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
