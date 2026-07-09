Ұлытау облысында тағы бір жаңа ветеринариялық пункт пайдалануға берілді
ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — Жаңаарқа ауданының Мұқажан Жұмажанов атындағы ауылында заманауи модульдік ветеринариялық пункттің ашылу рәсімі өтті.
Жалпы аумағы 68 шаршы метрді құрайтын жаңа ғимарат ветеринариялық қызмет көрсетуге қажетті барлық жағдаймен қамтамасыз етілген. Нысан толық жиһазбен жабдықталып, кондиционер орнатылған және өрт қауіпсіздігі жүйесімен қамтылған.
Бұл нысан — Ұлытау облысында биыл пайдалануға берілген 22 модульдік ветеринариялық пункттің бірі. Қазіргі таңда 2026 жылға жоспарланған барлық ветеринариялық нысандардың құрылысы толық аяқталып, мемлекеттік ветеринариялық ұйымдардың теңгеріміне өткізілді.
Айта кетейік, Ұлытау облысы ветеринариялық пункттердің құрылысын алғаш болып толық аяқтаған өңір атанды.
Биыл жалпы құны 570 миллион теңгені құрайтын 22 ветеринариялық нысан салынса, 2027 жылы 836,5 миллион теңгеге тағы 31 ветеринариялық пункттің құрылысын жүзеге асыру жоспарланып отыр.