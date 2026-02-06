03:19, 06 Ақпан 2026 | GMT +5
Ұлытау облысында жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Ұлытау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
«2026 жылғы 6 ақпан сағат 02:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Қызылорда - Жезқазған - Қарағанды - Шідерті» автомобиль жолының 750 - 788 шақырым аралығындағы учаскесі (Жанаарқа елді мекенінен Қарғанды облысының шекарасына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі», делінген хабарламада.
Жолды 2026 жылы 6 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
Еске сала кетсек, бүгін ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Қарағанды облысында да жол жабылғанын хабарлады.