KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:19, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Ұлытау облысында жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Ұлытау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    жол жабық, боран, қар, аяз
    Фото: Видеодан алынған кадр

    «2026 жылғы 6 ақпан сағат 02:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Қызылорда - Жезқазған - Қарағанды - Шідерті» автомобиль жолының 750 - 788 шақырым аралығындағы учаскесі (Жанаарқа елді мекенінен Қарғанды облысының шекарасына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі», делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылы 6 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Еске сала кетсек, бүгін ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Қарағанды облысында да жол жабылғанын хабарлады.

    Тегтер:
    Қарағанды облысы ҚазАвтоЖол Ауа райы Жел Жол жабылды Қар Аяз
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар