    02:25, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қарағанды облысында жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Қарағанды облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    2026 жылғы 6 ақпан сағат 02:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Қызылорда - Жезқазған - Қарағанды - Шідерті» автомобиль жолының 788-906 шақырым аралығындағы учаскесі (Ұлытау облысының шекарасынан Топар елді мекеніне дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылы 6 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Бұған дейін ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты тағы үш облыста жол жабылғанын хабарлаған еді.

    6 ақпанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланды.

    Тегтер:
    Қарағанды облысы ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
