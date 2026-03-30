Үлкен Алматы каналын жаңғырту қашан аяқталады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Үлкен Алматы каналын қайта жаңғырту жұмыстары қазан айында аяқталуға тиіс. Алайда қала әкімі Дархан Сатыбалды нысанды жаз мезгілінде су жіберіп тексеру үшін жұмысты жеделдетуді тапсырды.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, ұзындығы 23,1 шақырым учаскеде қазір ауқымды жұмыстар жүріп жатыр. Атап айтқанда, каналдың түбі бетонмен қапталып, арнасы тазартылып және гидротехникалық құрылыстар жөнделіп жатыр. Сонымен қатар аумақты абаттандыру қатар жүргізіліп, кеспетас төсеу, жарықтандыру орнату және көгалдандыру бойынша шешімдер қабылданған.
Қала әкім мердігерлерге жұмысты белгіленген мерзімнен кешіктірмеуді ескертті. Оның сөзінше, жазда су жіберіліп, нысанның сапасы тексерілмейінше, жоба қабылданбайды.
Айта кетейік, Үлкен Алматы каналы 1980 жылдардың басында пайдалануға берілген. 2025 жылы жазда басталған қайта жаңғырту жұмысының құны 12,4 млрд теңге деп бағаланған. Мердігер — Сайран мен Үлкен Алматы көлі жобаларымен айналысқан компания, бұл жұмыстар кешіктіріліп аяқталған.
Еске салайық, бұған дейін Алматының экология және қоршаған орта басқармасы Дінмұхамед Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналындағы жөндеу жұмыстарын жалғастыру үшін қосымша 400 млн теңге бөлуді сұраған еді.