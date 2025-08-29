KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:09, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Ұлттық банк базалық мөлшерлемені көтеруі мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM  - Ұлттық банк  алдағы уақытта базалық мөлшерлемені көтеруі мүмкін.  Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур  Сүлейменов айтты.

    экономика
    Фото: fingramota.kz

    - Ақша-кредит саясаты бойынша бұдан кейінгі шешім нақты инфляцияның болжамды траекторияға сәйкестігіне және тәуекелдер балансындағы өзгерістерге байланысты қабылданатын болады. Алдағы айларда инфляция қарқыны айтарлықтай бәсеңдемеген жағдайда комитет инфляцияны 5 пайыздық мақсатқа қарай бағыттау үшін қалыптасқан ақша-кредит шарттарын қатаңдатуды жоспарлап отыр. Осыған байланысты алдағы отырыстарда базалық мөлшерлемені көтеру мүмкіндігі жоққа шығарылмайды, - деді ол.

    Оның айтуынша, Ұлтттық банк негізгі саясаттан бөлек, бірқатар қосымша шараны белсенді түрде іске асыруды жалғастырып келеді. Ақша-кредит саясатының тиімділігін арттыру аясында жуырда банктер үшін ең төменгі резервтік талаптарды қатаңдату жөніндегі бастаманы аяқтады. Тиісті қаулыны басқарма қабылдады. Құжат осы жылдың 2 қыркүйегінен бастап күшіне енеді.

    - Ол бізге артық өтімділікті тиімдірек шектеуге, ақша массасының өсуін тежеуге және қосымша дезинфляциялық әсер етуге мүмкіндік береді. Алдағы уақытта ақша нарығындағы операцияларға қатысты қосымша практикалық шаралар қабылданатын болады. Олар ақша-кредит саясатының сигналдарын беру тетігін жақсартуға бағытталмақ. Саясатты айқындаумен қатар, оны іске асыру құралдары да барынша тиімді болуы қажет. Осыған байланысты жақын арада бірқатар техникалық әрі практикалық қадамдар жасаймыз,- деді Тимур Сүлейменов.

    Айта кетейік, Ұлттық банктің алтын-валюта қоры рекордтық деңгейге жетті.

    Тегтер:
    Базалық ставка Экономика ҚР Ұлттық банкі
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар