Ұлттық банк базалық мөлшерлемені көтеруі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM - Ұлттық банк алдағы уақытта базалық мөлшерлемені көтеруі мүмкін. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов айтты.
- Ақша-кредит саясаты бойынша бұдан кейінгі шешім нақты инфляцияның болжамды траекторияға сәйкестігіне және тәуекелдер балансындағы өзгерістерге байланысты қабылданатын болады. Алдағы айларда инфляция қарқыны айтарлықтай бәсеңдемеген жағдайда комитет инфляцияны 5 пайыздық мақсатқа қарай бағыттау үшін қалыптасқан ақша-кредит шарттарын қатаңдатуды жоспарлап отыр. Осыған байланысты алдағы отырыстарда базалық мөлшерлемені көтеру мүмкіндігі жоққа шығарылмайды, - деді ол.
Оның айтуынша, Ұлтттық банк негізгі саясаттан бөлек, бірқатар қосымша шараны белсенді түрде іске асыруды жалғастырып келеді. Ақша-кредит саясатының тиімділігін арттыру аясында жуырда банктер үшін ең төменгі резервтік талаптарды қатаңдату жөніндегі бастаманы аяқтады. Тиісті қаулыны басқарма қабылдады. Құжат осы жылдың 2 қыркүйегінен бастап күшіне енеді.
- Ол бізге артық өтімділікті тиімдірек шектеуге, ақша массасының өсуін тежеуге және қосымша дезинфляциялық әсер етуге мүмкіндік береді. Алдағы уақытта ақша нарығындағы операцияларға қатысты қосымша практикалық шаралар қабылданатын болады. Олар ақша-кредит саясатының сигналдарын беру тетігін жақсартуға бағытталмақ. Саясатты айқындаумен қатар, оны іске асыру құралдары да барынша тиімді болуы қажет. Осыған байланысты жақын арада бірқатар техникалық әрі практикалық қадамдар жасаймыз,- деді Тимур Сүлейменов.
Айта кетейік, Ұлттық банктің алтын-валюта қоры рекордтық деңгейге жетті.