Ұлттық банктің алтын-валюта қоры рекордтық деңгейге жетті
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық банктің алтын-валюта қоры рекордтық деңгейге жетті. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов айтты.
– Жалпы, Ұлттық банктің алтын-валюта резерві ең жоғары рекордтық деңгейде қалыптасып отыр. Қазіргі таңда бізде резерв 53 млрд долларға жетті. Бұл рекордтық деңгей. Ол қаржылық тұрақтылыққа оң әсерін тигізеді, - деді Тимур Сүлейменов Ұлттық банкте өткен брифинг барысында.
Жыл басында еліміздің алтын-валюта резервті 45 миллиард доллардан асқан еді.
Жалпы, бағалы металдар туралы заң қабылданған 2011 жылдан бастап Ұлттық банк бүкіл ел аумағында жалғыз алтын сатып алушы болып есептеледі. Барлық алтын өндіруші кәсіпорын Ұлттық банкке сатуға міндеттелген. Ұлттық банк жылына барлық алтын өндірушіден өндіріс көлеміне байланысты 60-70 тонна алтын сатып алады.