    00:30, 13 Ақпан 2026 | GMT +5

    Ұлттық банк былтыр 1,1 тоннаға жуық алтын құйма сатты

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық банк 2025 жылы екінші деңгейлі банктер мен банктік емес жекелеген айырбастау пунктеріне жалпы салмағы 889,5 кг 27 807 өлшемді құйма сатты.

    Алтын
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Ұлттық банктің мәліметінше, өлшемді құймалар көп сатылған өңірлер: Алматы (20 526 дана, 74%), Астана (1 650 дана, 6%) және Шымкент (1 099 дана, 4%).

    Халыққа арналған өлшемді құймаларды Halyk Bank, Еуразиялық банк, Alatau city bank, ЦентрКредит Банкі арқылы, сондай-ақ банктік емес жекелеген айырбастау пунктерінде сатып алуға немесе кері сатуға болады.

    Осылайша, 2025 жылы ЕДБ мен банктік емес жекелеген айырбастау пунктері кері сатып алғанды ескергенде, халыққа жалпы салмағы 1,1 т — 40 799 өлшемді құйма сатты. Бағдарлама іске қосылғалы сатылған алтын құймалардың жалпы саны — 263 479, ал олардың жалпы салмағы — 9 т.

    Халық арасында сұранысқа ие алтын құйманың салмағы — 10 г. Сатылған көлемнен оның жалпы үлесі 26% — 67 833 дана. Одан кейінгісі 5 грамдық құйма, сатылғаны — 57 847 дана (22%), 100 грамдық құймадан — 53 289 дана (20%), 20 грамдықтан — 49 154 дана (19%) және 50 грамдық құймадан — 35 356 дана (13%).

    — Әрбір алтын құйма қорғау элементтерімен қапталған (құйманың айна беті, микротекст және бедерлі жиегі бар) және механикалық зақымданудан қорғайтын арнайы қорапқа салынып шығады. Сол арқылы құйманың ашылған-ашылмағанын оңай тексеруге болады. Қорғаныш қорабы сапа сертификаты болып та саналады. Сондықтан, алтын құйманы ұқыпты сақтап, қорабын бүлдірмеуге кеңес береміз.

    Алтын құйма — сенімді инвестиция құралы. Алтын құймалар нарығындағы өтімділіктің басты кепілі — банк пен банктік емес айырбастау пунктері клиентке ақшаны сол күні төлей отырып, алтын құймаларды кері сатып ала алады, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік Қазақстанның алтын резерві 345 тоннаға жетті

     

    Алтын Экономика ҚР Ұлттық банкі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
