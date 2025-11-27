Ұлттық банк криптоактивтерге салынуы мүмкін қаражат сомасын атады
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Ұлттық банкі төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов Ұлттық қор мен алтын-валюта қоры қаражатының бір бөлігін криптоактивтерге салу мүмкіндігіне қатысты түсінік берді.
Бүгін Сенатта «Қазақстанда цифрлық активтер индустриясын дамыту» тақырыбына арналған жиыннан кейін тілшілер криптоактивтерге қанша қаражат бағытталатынын сұрады.
— Бұл криптоактивтер біздің активтермен, бағалы қағаздармен ұқсас. Егер ол перспективті және жоғары табысты актив болатынына көз жеткізсек, яғни болашақта оңтайлы нәтиже беретінін көрсек, онда тиісті қаражатты салуды қарастырамыз, — деді Берік Шолпанқұлов.
Бұл тұрғыда журналистер осы бағытта қанша қаражат қарастырылғаны туралы сұрақ қойды.
— Қазір нақты айту қиын. Дегенмен, шамамен 300 млн АҚШ доллары болуы ықтимал. Атап айтқанда, ертең осы сома бөлінеді дегенді білдірмейді. Осы процесті зерттеп жатырмыз, — деді Ұлттық банк төрағасының орынбасары.
Бұған дейін хабарланғандай, криптовалюталарды айырбастайтын ұйымдар құрылады.