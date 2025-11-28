KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:09, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Ұлттық банк менеджерлері 1,7 млрд теңге сыйақы алғаны рас па — Сүлейменов жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов банк топ-менеджерлерінің 1,7 млрд теңге көлемінде сыйақы алғаны туралы ақпаратқа түсініктеме берді. 

    Ұлттық банк
    Фото: Ұлттық банк

    Бүгін Ұлттық банкте өткен брифинг барысында БАҚ өкілдері одан: «Ұлттық банк төрағасына, директорлар кеңесінің мүшелеріне, топ-менеджерлерге 1,7 млрд теңге көлемінде сыйақы жазылғаны рас па?» — деп сұраған еді.

    Сауалға жауап берген Тимур Сүлейменов әлеуметтік желіде тараған бұл ақпараттың жалған екенін айтты.

    — 1,7 млрд теңгеде жалақы, сауықтыру төлемі, оқыту, еңбек демалысы төлеміғ яғни біз алған ақылардың бәрі есептелінген. Сыйақы емес, — деді Ұлттық банк басшысы.

    Айта кетейік, Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18 пайыз деңгейінде сақтады

