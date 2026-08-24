Ұлттық банк төрағасы өз қызметіне қайта тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысының Жарлығымен Тимур Мұратұлы Сүлейменов Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы лауазымына болып тағайындалды.
- Мемлекет басшысының Жарлығымен Тимур Мұратұлы Сүлейменов Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы лауазымына болып тағайындалды, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Өмірбаяны
Ernst & Young Kazakhstan – салық бойынша кеңесші (2002–2006)
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» мұнай-газ компаниясы – Салықтық есеп және салықтық жоспарлау департаментінің директоры (2006–2009)
Экономика және бюджеттік жоспарлау вице-министрі (2009–2010)
Қазақстанның экономикалық даму және сауда вице-министрі (2010–2012)
Еуразиялық экономикалық комиссияның Экономика және қаржылық саясат жөніндегі алқа мүшесі (2012–2016)
ҚР Ұлттық экономика министрі (2016–2019)
ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары (2019)
ҚР Президентінің көмекшісі (2019)
ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысының әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша орынбасары (2019–2022)
ҚР Президенті Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары (2022–2023)
ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы болып тағайындалды (2023)
Білімі
Павлодар мемлекеттік университетін «Әлеуметтік салалардағы экономика және менеджмент» мамандығы бойынша бітірген (2000 ж)
«Болашақ» бағдарламасы бойынша Мэриленд университетінің магистратурасын «Қаржы» мамандығы бойынша «Бизнес магистрі» дәрежесімен бітірген (АҚШ, 2002 ж)
Марапаттары
«Еуразиялық экономикалық одақтың дамуына қосқан үлесі үшін» медалі (29.05.2019)