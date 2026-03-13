    13:15, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ұлттық банк төрағасының орынбасары тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бинұр Жәленов Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Бинур Жаленов
    Фото: НПК

    — Мемлекет басшысының өкімімен Бинұр Жәленов Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік Мемлекет басшысының өкімімен Снежанна Имашева Қазақстандағы Отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы төрағасының орынбасары болып тағайындалған еді

    Тағайындау ҚР Ұлттық банкі Ақорда
    Назым Бөлесова
