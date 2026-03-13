Ұлттық банк төрағасының орынбасары тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Бинұр Жәленов Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
— Мемлекет басшысының өкімімен Бинұр Жәленов Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, — делінген хабарламада.
Айта кетелік Мемлекет басшысының өкімімен Снежанна Имашева Қазақстандағы Отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы төрағасының орынбасары болып тағайындалған еді.