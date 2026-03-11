Ұлттық қорғаныс университетінде халықаралық гуманитарлық құқық бойынша жаңа пән енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Қорғаныс ведомствосының басшысы авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов Халықаралық Қызыл Крест Комитетінің президенті Мирьяна Споляричпен кездесу өткізді. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі хабарлады.
Басқосу барысында тараптар Қазақстан Қорғаныс министрлігі мен Халықаралық Қызыл Крест Комитеті арасындағы халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын ілгерілетуге және әскери дайындық жүйесінде білім беру бағдарламаларын дамытуға бағытталған ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен келешегін талқылады.
Қорғаныс ведомствосының басшысы Халықаралық Қызыл Крест Комитетімен өзара іс-қимылдың жүйелі сипатқа ие екенін атап өтті. Ұйым сарапшылары бітімгерлік контингенттерді, әскери-медициналық және инженерлік мамандарды даярлауға, сондай-ақ Қорғаныс министрлігінің оқу орталықтары базасында БҰҰ-ның сертификатталған курстарын өткізуге қатысады.
Ұлттық қорғаныс университетінде ұйым мамандарының қатысуымен халықаралық гуманитарлық құқық бойынша жеке оқу пәні жүргізіледі. Тараптар әскери қызметшілерді даярлау, тәжірибе алмасу және қарулы қақтығыстар құқығының халықаралық стандарттарын ілгерілету саласындағы өзара іс-қимылды одан әрі дамыту маңызды екенін атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар әріптестікті одан әрі нығайтуға және практикалық өзара іс-қимылды кеңейтуге мүдделі екенін жеткізді.
