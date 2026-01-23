Ұлттық тауарлар каталогын енгізу мерзімі бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда Тауарлардың ұлттық каталогын енгізу кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болды. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігі хабарлады.
2025 жылдың желтоқсан айы бойы Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының алаңында Сауда және интеграция министрлігі, Қаржы министрлігі және Қазақтелеком АҚ өкілдерінің қатысуымен кеңейтілген жұмыс кездесулері өтті. Жиындарға бизнес қауымдастықтың өкілдері қатысып, тауарларды тіркеу, POS-терминалдармен жұмыс, ақпараттық жүйелерді интеграциялау және Ұлттық тауарлар каталогын қолдануға қатысты өзекті мәселелер талқыланды.
Кездесулер қорытындысы бойынша мемлекеттік органдар мен бизнес өкілдері Ұлттық тауарлар каталогын енгізу мәселесіне келісілген тәсіл қалыптастырды. Осы нәтижеде Сауда және интеграция министрлігі, Қаржы министрлігі және «Атамекен» ҰКП арасында Тауарлардың ұлттық каталогын кезең-кезеңімен енгізу туралы меморандумға қол қойылды.
Құжатта Ұлттық тауарлар каталогының талаптарын нарықтың, мемлекеттік сервистер мен ақпараттық жүйелердің дайындық деңгейін ескере отырып енгізу көзделген. Атап айтқанда, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап әкімшілік жауапкершілік шараларын қолдануға уақытша мораторий енгізіледі. Бұл кезеңде бизнес субъектілерінің қызметі шектелмейді.
Министрліктің мәліметінше, аталған шешім бизнес қауымдастық тарапынан айтылған алаңдаушылықты азайтуға және Ұлттық тауарлар каталогының мемлекеттік дерекқорын тәжірибелік пайдалануды толық аяқтауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар меморандумда 2026 жылы Ұлттық тауарлар каталогының талаптарын әртүрлі нарық субъектілері үшін кезең-кезеңімен енгізу тәртібі белгіленді. Атап айтқанда, импорттаушылар мен отандық тауар өндірушілер үшін талаптар 2026 жылғы 1 наурызға дейін, сауда желілері үшін – 2026 жылғы 1 сәуірге дейін, ал шағын және микро кәсіпкерлік субъектілері, оның ішінде «үй жанындағы дүкендер» үшін 2026 жылғы 1 шілдеге дейін енгізіледі.
Ведомство өкілдері мұндай тәсіл бизнес-процестердің жаңа талаптарға уақтылы бейімделуіне мүмкіндік беретінін және нарықтағы барлық қатысушылар үшін талаптардың бір мезетте іске қосылуынан туындайтын тәуекелдерді барынша азайтатынын атап өтті.
Айта кетейік, бұған дейін осы жылдан бастап Ұлттық тауарлар каталогын қолдану міндетті болатыны хабарланған.