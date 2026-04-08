Ұлттық ұлан мекемелер аумағын күзетуді толық бақылауына алды
АСТАНА. KAZINFORM – Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің мекемелерін күзету және олардың аумағына тыйым салынған заттардың заңсыз енгізілуіне қарсы іс-қимыл әскери прокуратура органдарының қадағалау қызметінің басым бағыттарының бірі саналады. Енгізілген қадағалау актілерін қарау қорытындысы және Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық ұлан басшылығының қатысуымен өткен арнайы алқа нәтижесінде аталған салада қадағалау органының бірқатар бастамасы іске асырылды.
Қазақстан Бас прокуратурасы баспасөз қызметінің мәліметінше, мекемелердің сыртқы периметрін күзету толық көлемде Ұлттық ұланның қарауына берілді. Бұл ведомстволар арасындағы жауапкершілік аймақтарын нақты айқындауға және жұмыстың тиімділігін арттыруға мүмкіндік берді.
Күзет іс-шараларының нәтижелілігі артты, өткізу пункттерінде азаматтарды тексерудің жаңа алгоритмдері әзірленіп, енгізілді.
Ұлттық ұлан қолбасшылығы мекемелер аумағына тыйым салынған заттарды алып кіру әрекеттерінің жолын кескені үшін әскери қызметшілерді материалдық ынталандыруды енгізді.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде мекемелер аумағында оларды анықтау деректері екі есе азайды.
Күзет жабдығын жаңарту жүргізілуде: 90%-дан астам ескірген жүйелер Ұлттық ұлан әзірлеген және бұрын екі мекемеде сәтті сынақтан өткен жаңа кешендермен алмастырылып жатыр. Бұл іс-шара бюджеттік қаражатты 4 млрд теңгеге дейін үнемдеуге мүмкіндік береді.
Мекемелерді заманауи бейнебақылау жүйелерімен жабдықтау мәселесі шешілуде: 1,8 мыңнан астам цифрлық камера сатып алынды, олардың орнатылуы 2026 жылдың соңына дейін аяқталмақ.
Әскери прокурорлардың аталған бағыттағы жұмысы жалғасады.
