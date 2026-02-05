Ұлттық валюта мен эмиссиялық органды Конституцияда айқындау қажет – Нұртай Сабильянов
АСТАНА. KAZINFORM – Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның сегізінші отырысында Парламент Мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов ұлттық валютаны Конституция деңгейінде бекіту мемлекеттің экономикалық егемендігінің маңызды көрінісі әрі қаржылық тұрақтылықтың негізі екенін атап өтті.
Депутаттың айтуынша, ақша жүйесінде тұтас әрі логикалық аяқталған конституциялық модель қалыптастыру үшін ұлттық валютаны шығаруды жүзеге асыратын және ақша-кредит саясатының тұрақтылығын қамтамасыз ететін уәкілетті эмиссиялық органды айқындайтын норманы енгізудің маңызы зор.
– Ақша айналымы қаржы жүйесінің негізгі элементі ретінде тек белгіленген валютаның болуын ғана емес, сонымен қатар оны шығаруға, реттеуге және тұрақтылығын қорғауға жауапты институттың нақты анықталуы қажет. Мұндай конституциялық бекіту құқықтық айқындықты, институционалдық тұрақтылықты және қаржы жүйесінің болжамдылығын қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл цифрлық қаржы құралдары, виртуалды активтер және экономикалық айналымда кеңінен қолданылып келе жатқан өзге де есеп айырысу құралдары белсенді дамып жатқан жағдайда ерекше өзектілікке ие, – деді Нұртай Сабильянов.
Оның айтуынша, аталған үрдістер мемлекеттің ресми ақша бірлігі мен заңды төлем құралы мәртебесіне ие емес өзге қаржы активтері арасындағы нақты конституциялық айырмашылықтың маңызын арттыра түседі.
– Эмиссиялық органның Конституцияда айқындалуы ұлттық валютаның тұрақтылығын қалыптастыратын әрі оған кепілдік беретін институтты нақты көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде қаржы жүйесіне деген сенімді нығайтады, – деп толықтырды депутат.
Осы тұрғыда ұлттық валютаны шығаруға айрықша құқық берілген және ақша-кредит саясатын жүргізуге жауапты жалғыз эмиссиялық орган ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің рөлін Конституциялық деңгейде бекіту жүйелі әрі негізделген шешім болып табылады.
Бұған дейін Айдарбек Қожаназаров жаңа Конституцияда теңгені ұлттық валюта деп бекітуді ұсынған еді.