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    Үндістанда сутегімен жүретін алғашқы жолаушылар пойызы жолға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Үндістан экологиялық таза көлік инфрақұрылымын дамыту бағытында тағы бір маңызды қадам жасап, елдегі алғашқы сутек отынымен жүретін жолаушылар пойызын іске қосты, деп хабарлайды Анадолы.

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    Фото: Anadolu

    Үндістанның Премьер-министрі Нарендра Моди сутек отынын пайдаланатын алғашқы жолаушылар пойызының жолға шыққанын ресми түрде бастады. Жаңа пойыз елдің солтүстігіндегі Харьяна штатындағы Джинд пен Сонипат аудандары арасында қатынайды.

    – Үндістан экологиялық таза көлік жүйесін дамыту жолында маңызды қадам жасады, – деп жазды Нарендра Моди іске қосу рәсімінен кейін X әлеуметтік желісіндегі парақшасында.

    Үндістанның Баспасөз және ақпарат бюросының мәліметінше, жоба сутекті сақтау, құю және пайдалану инфрақұрылымымен қатар, заманауи тартқыш технологияларды біріктіреді.

    Жаңа пойыз 2 600 жолаушыны тасымалдауға есептелген. Осылайша, ол елдегі экологиялық таза теміржол жобаларының ең ірілерінің біріне айналды.

    Осыған дейін Қытайда сутегімен жұмыс істейтін әлемдегі алғашқы ұшқышсыз ұшақ сынақтан өткені туралы жаздық.


    Технология Пойыз Әлем Көлік
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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