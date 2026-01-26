Үндістанның ірі әуе компаниясы Алматыға рейстерін тоқтатты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Үндістанның IndiGo әуе компаниясы бірнеше халықаралық рейсті, соның ішінде Алматыға ұшатын бағыттарды уақытша тоқтатты.
Әуе компаниясы бұл шешімді Иранға жақын өңірдегі әуе кеңістігіне қатысты қауіпсіздік жағдайын ескере отырып қабылдаған. Әуе тасымалдаушы аймақтағы жағдайдың дамуын жіті бақылап отырғанын және қауіпсіздік ең басты басымдық екенін мәлімдеді.
26, 27 және 28 қаңтарға Делиден Алматыға, Тбилисиге, Ташкентке және Бакуге жоспарланған рейстер тоқтатылды.
Сондай-ақ аталған қалалардан кері рейстер де орындалмайды.
IndiGo өкілдерінің хабарлауынша, қазіргі жағдайға байланысты кейбір рейстердің ұшу уақыты ұзаруы немесе қосымша тоқтатылуы мүмкін.
Жолаушыларға балама рейстерді таңдау немесе билет құнын толық қайтару мүмкіндігі ұсынылған. Компания жолаушыларға рейс мәртебесін тұрақты түрде тексеріп отыруды ұсынды.
Еске салайық, бұған дейін Air Astana Иран әуе кеңістігінің жабылуына байланысты кейбір тұрақты және чартерлік рейстерінің маршруттарын өзгерткенін хабарлаған еді.