UNI-Q Group медиахолдингінің бас директоры тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – UNI-Q Group медиахолдингі 2025 жылғы жұмысын қорытындылады. Акционерлердің жалпы жиналысы компанияның жұмысына оң баға беріп, медиахолдингті нығайтуға, халықаралық ынтымақтастықты дамытуға және жобаларының инвестициялық тартымдылығын арттыруға бағытталған бірқатар басқарушылық шешім қабылдады.
Акционерлердің шешімімен Мұхамедқали Тауан бас директор болып тағайындалды. Оның халықаралық ынтымақтастық және корпоративтік басқару саласында ауқымды бастамаларды жүзеге асыруда айтарлықтай тәжірибесі бар. Бұған дейін ол «Дара» президенттік бастамалар қорында, «Астана» халықаралық қаржы орталығында (АХҚО), Ұлттық банктің Ұлттық инвестициялық корпорациясында және жеке құрылымдарда басшылық қызметтер атқарған. АХҚО-да жұмыс істеген кезінде ол креативтік индустрияны дамыту мәселелері бойынша заңнамалық актілерді әзірлеуге қатысқан.
Акционерлердің жалпы жиналысы Мұхамедқали Тауанның негізгі міндеттері қатарына халықаралық ынтымақтастықты дамыту, жаңа инвесторларды тарту, сондай-ақ креативтік индустрия саласында заңнама әзірлеуге ықпал ету үшін уәкілетті мемлекеттік органдармен жүйелі түрде өзара іс-қимыл жасау жатқызылды.
Бұдан басқа, Мұхамедқали Тауанға «Дара» президенттік бастамалар қорында жұмыс істеген кезінде бастаған жобаларын, атап айтқанда, түрік-америкалық Karga Seven Pictures киностудиясымен бірлесіп түсірілген «Алтын империя» деректі-драмалық хикаясын аяқтау міндеті жүктелді.
Мұхамедқали Тауанның алдына қойылған мақсаттарды ескере отырып, Астанада топ кеңсесін ашу туралы шешім қабылданды, ал медиахолдингтің шығармашылық және техникалық бөлімдері Алматыда жұмысын жалғастырады. Дмитрий Гудумак холдингтің техникалық бағыт пен бизнесті дамытуға жауапты тең бас директоры, ал Анара Жүнісова – Unico Studio басшысы және Unico Play бас продюсері қызметін жалғастырады.
Uni-Q Group медиахолдингі өз қызметін 2024 жылы бастады. Холдингтің алғашқы инвесторларының бірі қазақстандық кәсіпкер Тимур Турлов болды. Unico Studio-дан басқа, медиахолдингтің құрамына Unico Play онлайн кинотеатры, AI-дубляж және субтитр студиясы Unico Dubbing, Unico Rights халықаралық дистрибуция жүйесі, қазақ тіліндегі AINA онлайн өндірістік және ойын-сауық медиасы және жас шығармашыларға арналған Unico Play Lab кеңістігі кіреді.
Он жас режиссер білім беру бастамалары аясында оқудан өтіп, алғашқы қысқаметражды фильмдерін түсіріп жатыр. 2025 жылдың 12 қыркүйегінде іске қосылғаннан бері Unico Play онлайн кинотеатры 500 мыңнан астам бірегей көрерменді тартты, ай сайынғы белсенді пайдаланушылар саны (MAU) 1,3 млн-нан асты. 9 мың сағаттан астам контент қазақ тілінде таратылды. Зияткерлік меншікті қорғау шараларының бөлігі ретінде қарақшылық сайттарды бұғаттау және контенттің заңсыз таратылуын шектеу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Медиахолдингке маңызды тарихи оқиғалар мен тұлғаларға арналған кино өнімдерін, сондай-ақ балалар мен көпшілікке арналған қазақ тіліндегі контент түсіру міндеті жүктелген.
