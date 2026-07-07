UPS компаниясы 2025 жылғы ұшақ апатына Boeing компаниясын кінәлады
АСТАНА.KAZINFORM - UPS компаниясы MD-11 ұшағына қосымша тексеру жүргізбегенін мәлімдеді. Себебі ол Boeing компаниясының ұсынысына сүйенген, олар қозғалтқышты орнату мәселесін қауіпсіздік мәселесі емес деп санады, деп хабарлайды FOX Business.
Ұлттық көлік қауіпсіздігі кеңесіне (NTSB) ұсынылған құжатқа сәйкес, UPS компаниясы Boeing және Федералды авиация әкімшілігі (FAA) бекіткен барлық техникалық қызмет көрсету бағдарламаларын орындады. 2008 және 2011 жылдардағы Boeing қызмет көрсету хаттарында қолданыстағы тексеру аралықтары ақауларды анықтау үшін жеткілікті екені айтылған. Сондықтан тасымалдаушы техникалық қызмет көрсету кестесін өзгерткен жоқ.
Гонолулуға бет алған McDonnell Douglas MD-11 2976 рейсі 2025 жылдың 4 қарашасында Луисвилл Мұхаммед Әли атындағы халықаралық әуежайынан ұшып шыққаннан кейін көп ұзамай, сол жақ қозғалтқыш ажырап, апатқа ұшырады. Апат салдарынан үш экипаж мүшесі және жердегі 12 адам қаза тауып, тағы 23 адам жарақат алды.
Boeing өз кезегінде тергеушілерге 2008 жылы ақаулық туралы ақпарат алғаннан кейін ешқандай қауіп жоқ деген қорытындыға келгенін хабарлады. Компания тексерісті күшейтуді ұсынатын қызметтік хат жіберді және кейінірек техникалық қызмет көрсету нұсқаулығын жаңартты.
Boeing сонымен қатар әуе кемелері операторлары реттеуші органдармен үйлестіре отырып, өз флотын күтіп ұстауға жауапты екенін мәлімдеді.
Апатқа қатысты тергеу жалғасып жатыр.
Бұған дейін Airbus америкалық Boeing-тен кем қалмау үшін банктен рекордтық сомада несие алатыны хабарланған.