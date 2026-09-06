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    US Open: Александр Бублик жұптық сында келесі айналымға өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Александр Бублик жұптық сында АҚШ ашық чемпионатының екінші айналымына шықты.

    Александр Бублик
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші қытайлық Цзюнчэн Шанмен бірге бастапқы айналымда аргентиналық Себастьян Баэс — мажарстандық Фабиан Марожанмен кездесті.
    Матч 6:2, 6:4 есебімен қазақстандық-қытайлық жұптың пайдасына шешілді.
    Бәсеке небәрі 56 минутта аяқталды.

    Александр Бублик қытайлық теннисшімен бірге үшінші айналымға шығу үшін аргентиналық Гвидо Андреоцци — франциялық Мануэль Гинармен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын АҚШ ашық чемпионатында Елена Рыбакина үшінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Анна Данилина жұптық сында екінші айналымға өтті.

    Александр Бублик төртінші айналымнан тыс қалды. 

    Александр Бублик Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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