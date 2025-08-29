KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:42, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    US Open: Елена Рыбакина АҚШ чемпионын ойсырата ұтып, төртінші айналымға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ ашық чемпионатының төртінші айналымына өтті.

    Елена Рыбакина обыграла победительницу двух турниров «Большого шлема»
    Фото: Sports.kz

    Қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемнің 36-ракеткасы, бұдан төрт жыл бұрын айды аспанға шығарып, 18 жасында АҚШ чемпионы атанған ұлыбританиялық Эмма Радукануға тап келді.

    Осыған дейін қарсыластар бір-ақ рет кездесіп, онда Рыбакина басым түскен еді. Бұл жолы Елена бірден 3:0 есебімен алға кетті. Тағы бір брейкке қол жеткізіп, өз геймін де алды – 6:1.

    Қазақстандық спортшы екінші сетті де брейкпен бастады – 2:0. Содан кейін есепті 5:2-ге жеткізді. Матчқа доп бергенде, мүмкіндігін жіберген жоқ – 6:2. Бір сағаттан сәл астам уақытқа созылған бәсеке барысында Рыбакина 2 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың төртеуін өз есебіне жазды. Радукану 2 эйспен шектелді.

    Елена Рыбакина ширек финалға шығу үшін әлемнің 8-ракеткасы, италиялық Жасмин Паолини немесе рейтингіде 60-орындағы чехиялық Маркета Вондроушованың қай жеңгенімен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің АҚШ ашық чемпионатының үшінші айналымына өткенін жазған едік.

    Тегтер:
    АҚШ Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар