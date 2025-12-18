KZ
    Үш қала үстел теннисінен Қазақстан ашық чемпионатының қорытынды турын қабылдайды

    АСТАНА. KAZINFORM – 19–21 желтоқсан аралығында үстел теннисінен Қазақстанның ашық командалық чемпионатының шешуші турының матчтары өтеді.

    теннис
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, ойындар Астана, Алматы және Павлодар қалаларында ұйымдастырылады. Нәтижесінде 2, 3, 4, 5 және 6-лигалардағы жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталады.

    Қазір лигалардағы көшбасшылар төмендегідей:

    2-лига, Павлодар

    1-орын — Қарағанды-2

    2-орын — Қарағанды-3

    3-орын — «Сұңқар» (Шымкент)

    3-лига, Павлодар

    1-орын — ШҚО-1 (Өскемен)

    2-орын — SaryArka (Астана)

    3-орын — Deaf (Қостанай)

    4-лига, Астана

    1-орын — Түркістан

    2-орын — Almaty (Алматы)

    3-орын — Altay Pro-2 (Өскемен)

    5-лига, Астана

    1-орын — Қостанай

    2-орын — Stiga (Алматы)

    3-орын — Shymkent (Шымкент)

    6-лига, Алматы

    1-орын — «CNPC Ақтөбемұнайгаз»

    2-орын — ШҚО-2 (Өскемен)

    3-орын — «Яссы» (Түркістан)

    Айта кетейік, волейболдан Қазақстан кубогының финалына шыққан командалар белгілі болды.

    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
