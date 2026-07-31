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    Үш қазақстандық теннисші Астана турнирінің жартылай финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Президент кубогы аясында өтіп жатқан халықаралық турнирдің жартылай финалына шыққан теннисшілер белгілі болды.

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    Фото: Anadolu

    Ерлер арасында M15 турнирінің ширек финалында әлемнің 627-інші, осы жарыстың 4-ракеткасы, 18 жастағы Ә.Омарханов ширек финалда отандасы әрі құрдасы Дамир Жалғасбаймен ойнады. 

    Бұл бәсекеде Д.Жалғасбай сенсация жасап, айқын басымдылықпен жеңіске жетті – 6:1, 6:2.

    Дамир финалға шығу үшін әлемнің 281-ракеткасы, ресейлік Петр Бар-Бирюковпен таласады. 

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 1 686-сатыдағы, биыл 18-ге толған Заңғар Нұрланұлы ширек финалда Израиль өкілі Дэн Брандпен шеберлік байқасты. 

    Аса тартысты өткен кездесуде Заңғар камбэк жасай білді – 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

    Осылайша, З.Нұрланұлы спорттық жолында алғаш рет ересектер арасында ITF World Tennis Tour турнирінің жартылай финалына жолдама алды. Оның келесі қарсыласы – рейтингіде 810-орындағы ресейлік Григорий Щебкин. 

    Әйелдер арасында ширек финалда қазақстандықтар, рейтингіде 1 295-орындағы, 19 жастағы Іңкәр Дүйсебай мен 16-дағы Ева Корышева өзара сынға түсті. 

    Іңкәр осының алдында екінші айналымда әлемнің 440-ыншы, осы жарыстың 1-ракеткасы, ресейлік Екатерина Маклакованы 6:1, 7:6 (7:3) есебімен жеңіп, сенсация жасаған еді.

    Дегенмен бұл жолы Е.Корышева күтпеген жерден І.Дүйсебайды ұтып кетті – 6:3, 6:4.
    Ева жартылай финалда әлемнің 832-ракеткасы, ресейлік Эдда Мамедовадан өтуге тырысып көреді.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 932-сатыдағы Асылжан Арыстанбекова ширек финалда әлемнің 606-ракеткасы, ресейлік Дарья Зеленскаяға жол берді – 2:6, 6:1, 2:6.

    Сондай-ақ Айя Нұпбай әлемнің 449-ракеткасы, ресейлік Виктория Миловановаға есе жіберді – 3:6, 6:7 (2:7).

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Испаниядағы жарыстың жартылай финалында ойнайтынын жазған едік

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    Астана Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар