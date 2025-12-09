KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:20, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Үш облыста боранға байланысты жабылған жол қайта ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM - ҚазАвтоЖол боранға байланысты жабылған жол ашылғанын хабарлады. 

    Үш облыста боранға байланысты жабылған жол қайта ашылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    2025 жылғы 9 желтоқсан сағат 12:00-де келесі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылды:

    Ақмола облысы:

    - «Астана – Шідерті – Павлодар – Үспенка – РФ шекарасы» автожолының 36-200 шақырым аралығы (Софиевка ауылы – Павлодар облысының шекарасы).

    Павлодар облысы:

    - «Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» автожолының 0-231 шақырым аралығы (Қалқаман ауылынан – Қарағанды облысының шекарасына дейін);

    - «Астана – Шідерті – Павлодар – Үспенка – РФ шекарасы» автожолының 256-431 шақырым аралығы (Шідерті ауылынан – Атамекен ауылына дейін).

    Қарағанды облысы:

    - «Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» автожолының 231–324 шақырымы аралығы (Павлодар облысының шекарасы – Ботақара ауылы).

    Еске салсақ, бұған дейін үш облыстағы республикалық маңызы бар жолдарда көлік қозғалысы шектелгенін жазған едік. 

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар