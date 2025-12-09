Үш облыстағы республикалық маңызы бар жолдарда көлік қозғалысы шектелді
АСТАНА. KAZINFORM - ҚазАвтоЖол көлік қозғалысына шектеу енгізу туралы шұғыл ақпарат жариялады.
9 желтоқсан сағат 07:00-дегі жағдай бойынша ауа райының күрт нашарлауына байланысты 3 облыстағы республикалық маңызы бар автокөлік жолдарында көлік қозғалысына шектеу енгізілді.
Ақмола облысы:
«Астана–Шідерті–Павлодар–Үспенка–РФ шекарасы» автожолы, 36–200 км, а.Софиевка – Павлодар облысының шекарасы учаскесі.
Қарағанды облысы:
«Қалқаман–Баянауыл–Үміткер–Ботақара» автожолы, 231–324 км, Павлодар облысының шекарасы – а.Ботақара учаскесі.
«Қызылорда–Жезқазған–Қарағанды–Шідерті» автожолы, 1067–1135 км, а.Молодёжный – Павлодар облысының шекарасы учаскесі.
Павлодар облысы:
«Қалқаман–Баянауыл–Үміткер–Ботақара» автожолы, 0–231 км, а.Қалқаман – Қарағанды облысының шекарасы учаскесі.
«Астана–Шідерті–Павлодар–Үспенка–РФ шекарасы» автожолы, 200–431 км, Ақмола облысының шекарасы – а.Атамекен учаскесі.
«Қызылорда–Жезқазған–Қарағанды–Шідерті» автожолы, 1135–1206 км, а.Шідерті – Қарағанды облысының шекарасы учаскесі.
Айта кетейік, жолды 9 желтоқсанда сағат 15:00-де ашу жоспарланған.
Бұған дейін Алматы облысында ауа райына байланысты тағы бір жол жабылғанын жазған едік.