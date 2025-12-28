KZ
    Үш облыста көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы 28 желтоқсан сағат 00:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар екі облыстық автожолда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысы шектеліп, жолдар жабылды. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК хабарлады.

    Фото: 24.kz

    Ақмола облысы:

    — «Жезқазған-Арқалық-Петропавл» автожолының 337-595 шақырым аралығы (Қостанай облысының шекарасынан Солтүстік Қазақстан облысы шекарасына дейін);

    — «Қостанай- Әуликөл- Сұрған» автожолының 232-260 шақырым аралығы (Қостанай облысының шекарасынан Сұрған елді мекеніне дейін);

    — «Жақсы — Есіл — Бұзылық» автожолының 0-82 шақырым аралығы (Жақсы елді мекенінен Бұзылық елді мекеніне дейін);

    — «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы (Қайрақ өткізу пункті)» автожолының 16-419 шақырым аралығы (Астана қаласынан СҚО шекарасына дейін);

    — «Астана-Қорғалжын» автожолының 19-124 шақырым аралығы (Астана қаласынан-Қорғалжын ауылына дейін).

    Солтүстік Қазақстан облысы:

    — «Астана-Атбасар-Жақсы-Рузаевка-Сарыкөл-Қостанай-РФ шекарасы» автожолының 834-856 шақырым аралығы (Чистополье ауылынан-Ақмола облысы шекарасына дейін)

    — «Жезқазған-Арқалық-Петропавл» автожолының 595-624 шақырым аралығы (Ақмола облысы шекарасынан Достық ауылына дейін)

    Қостанай облысы:

    — «Жезқазған-Арқалық-Петропавл» автожолының 340-377 шақырым аралығы (Арқалық қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін)

    — «Қостанай- Әуликөл- Сұрған» автожолының 218-232 шақырым аралығы (Октябрьское ауылынан Ақмола облысының шекарасына дейін);

    Жолды 2025 жылғы 28 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланған.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Жетісу облысында көлік қозғалысы шектелгенін жазған едік. 

