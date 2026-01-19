Үш облыста жолдар ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – Абай, Қарағанды, Павлодар облыстарында ауа райы жағдайына байланысты жабылған жолдар қайта ашылады, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» мекемесі.
-2026 жылғы 19 қаңтар сағат 08:00-де республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады,-делінген хабарламада.
Абай облысы:
-«ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау –Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 587-733 шақырым аралығы (Павлодар облысы шекарасы – Семей қаласы); -«ҚХР шекарасы-Майкапшагай-Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-РФ шекарасы» автожолы, 756-1087 шақырым, (Семей қаласынан Боғас ауылына дейін); -«Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 778-967 шақырым аралығы (Аягөз қаласы – Қалбатау ауылы); - «Семей – Қайнар» автожолының 8-284 шақырым аралығы (Семей қаласы – «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» автожолына дейін); - «Семей – Қайнар» автожолының 2-113 шақырым аралығы (Семей қаласы- РФ шекарасы); - «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» автожолының 320-941 шақырым аралығы, (Қарағанды облысы шекарасы – Боғас ауылы);
Қарағанды облысы:
- «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» автожолының 217-320 шақырым аралығындағы (Қарқаралы қаласы- Абай облысы шекарасы);
Павлодар облысы:
-«ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан қаласын айналып өту – Қалбатау – Семей – Павлодар - РФ шекарасы (Үрлітөбе ө/п)» автожолының 426-587 шақырым аралығы (Кенжекөл ауылы- Абай облысы шекарасы);
Осыған дейін екі облыста көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылғаны туралы жаздық.