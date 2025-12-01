KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:25, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Үш өңірде ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақтөбе, Қызылорда және Атырау облыстарында ауа райының күрт нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар трассалар жабылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК.

    Үш өңірде ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    2025 жылғы 18 желтоқсан сағат 01:00–01:20-да ауа райының бұзылуына байланысты жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу қойылады. 

    Ақтөбе облысы:

    — «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 776-1240 шақырым аралығы (Эко Ойл жанармай стансасы — Қызылорда облысының шекарасына дейін);

    — «Ақтөбе-Қандыағаш-Доссор-Атырау-РФ шекарасы» автожолының 104-337 шақырым аралығындағы учаскесінде (Қандыағаш қаласынан Атырау облысы шекарасына дейін);

    Қызылорда облысы:

    — «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362 шақырым арылығы (Ақтөбе облысы шекарасынан Арал қаласына дейін); 

    Атырау облысы:

    — «Ақтөбе-Қандыағаш-Доссор-Атырау-РФ шекарасы» автожолының 337-346 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе облысы шекарасынан Сағыз ауылына дейін) жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу қойылады. 

    Айта кетейік, жолды 2025 жылғы 18 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланған. 

    Бұған дейін ШҚО-да жасанды жолмен қар көшкінін түсіруге байланысты жол жабылатынын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Қызылорда облысы Ауа райы Жол Ақтөбе облысы Атырау облысы
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар