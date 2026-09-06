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    US Open: Анна Данилина жарыс жолынан шығып қалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 6-ракеткасы Анна Данилина АҚШ ашық чемпионатының үшінші айналымына өте алмады.

    Анна Данилина
    Фото: ҰОК

    Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші сербиялық Александра Круничпен бірге екінші айналымда германиялық Татьяна Мария — түркиялық Зейнеп Сонмезбен кездесті.

    Бірінші партияда қазақстандық-сербиялық жұп қос брейк жасап, 5:0 есебімен алға кетті. Сосын қарсыластарына бір ғана гейм берді — 6:1.

    Екінші сетте есеп 5:6 болған мезетте сербиялық теннисшінің жарақатына байланысты матч тоқтатылды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын АҚШ ашық чемпионатында Елена Рыбакина үшінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Анна Данилина жұптық сында екінші айналымға өтті.

    Александр Бублик төртінші айналымнан тыс қалды. 

    Анна Данилина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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