US Open: Анна Данилина жарыс жолынан шығып қалды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 6-ракеткасы Анна Данилина АҚШ ашық чемпионатының үшінші айналымына өте алмады.
Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші сербиялық Александра Круничпен бірге екінші айналымда германиялық Татьяна Мария — түркиялық Зейнеп Сонмезбен кездесті.
Бірінші партияда қазақстандық-сербиялық жұп қос брейк жасап, 5:0 есебімен алға кетті. Сосын қарсыластарына бір ғана гейм берді — 6:1.
Екінші сетте есеп 5:6 болған мезетте сербиялық теннисшінің жарақатына байланысты матч тоқтатылды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын АҚШ ашық чемпионатында Елена Рыбакина үшінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.
Сондай-ақ Анна Данилина жұптық сында екінші айналымға өтті.
Александр Бублик төртінші айналымнан тыс қалды.