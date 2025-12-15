Үй шаруасындағы әйелдердің жалақысы: Үндістан бірегей эксперимент бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Үндістанның 12 штатында 118 млн әйел үй шаруасы үшін тұрақты төлем алып отыр. Бұл бағдарлама әйелдерді қолдауға және олардың еңбегін тануға бағытталған әлемдегі ең ірі әлеуметтік эксперименттердің біріне айналды, деп хабарлайды BBC.
Үндістанның орталық бөлігіндегі Мадхья-Прадеш штатындағы кенттердің бірінде үй шаруасындағы әйел Премила Бхалави ай сайын аз, бірақ тұрақты ақша сомасын алып отыр. Оның ресми жұмысы жоқ, бұл үкіметтен алып отырған ерекше жәрдемақы.
Әйелдің өзінің айтуынша, 1500 рупия (шамамен 16 доллар) дәрі-дәрмек, көкөніс сатып алуға және ұлының оқу ақысын төлеуге жеткілікті. Бірақ ол үшін төлемдер тек материалдық жағынан ғана емес, болжамды табыс, өмірін бақылау және тәуелсіздік сезімі үшін де маңызды — мұның бәрі оның күнделікті өміріне айтарлықтай өзгеріс әкелді.
Мұндай жәрдемақыны Үндістанның 12 штатында қазірдің өзінде 118 млн әйел алып отыр. Осылайша, Үндістан әлемдегі ең ірі әлеуметтік эксперименттердің бірін жүргізіп келеді.
Мемлекет ұзақ уақыт бойы астық, отын және ауылшаруашылық өнімдеріне субсидиялар беріп келді. Енді ол алға тағы бір қадам жасады: белгілі бір жастағы әйелдерге тек үй шаруасын жүргізіп, негізгі күтім жұмыстары және қоғамдық өмірге қатысуы үшін ақы төленіп отыр. Іріктеу критерийлеріне жас ерекшелігі, табыс деңгейі және мемлекеттік қызметкерлер, салық төлеушілер, көлік иелері және ірі жер иелері бар отбасылар үшін ерекшеліктер кіреді.
- Мұндай төлемдер Үндістан штаттарындағы әйелдерге арналған әлеуметтік қолдау жүйесінің айтарлықтай кеңеюін білдіреді, - дейді Лондондағы Корольдік колледждің құқық және әлеуметтік әділеттілік профессоры Прабха Котисваран.
Айта кету керек, сомалар айына 1000-нан 2500 рупияға дейін (шамамен 12-30 АҚШ доллары), бұл үй шаруашылығы табысының шамамен 5-12%. Бірақ ең бастысы – төлемдер тұрақты.
Сонымен қатар 300 млн әйелдің банк шоттары болғандықтан, қаражат аудару жылдам және ыңғайлы болды.
Осыған дейін Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин әйелдер кәсіпкерлігін қолдау бойынша шаралар кешенін таныстырғанын жаздық.