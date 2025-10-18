KZ
    Үй суық, тоңып отырмыз: Оралда тұрғындар жылудың жоқтығын айтып, шағымданды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында жылу 7 қазаннан бері беріле бастағанмен, тұрғындардан шағым әлі түсіп жатыр.

    Жылу маусымы
    Фото: Freepik

    Instagram әлеуметтік желісінде А.Скоробогатов көшесі 67-үйде тұратын тұрғындар жылу дұрыс қосылмағанын жазған.

    — Алғашқы күндері жылу тек екі бөлмеде болды, содан кейін бәрі суып кетті. «Жайықжылуқуат» АҚ-ға хабарлассақ, пәтер иелері кооперативіне жүгіну қажет дейді. ПИК-тағылар айқайдан басқа ештеңені білмейді. Бастықтары орындарында болмайды. Жылу ақысын біз 7 қазаннан бастап тоңған күндеріміз үшін төлейтін боламыз. Бұл бірақ ешбір ұйымды алаңдатпай отыр, — дейді тұрғын.

    Осы мәселеге орай Kazinform тілшісінің сауалына «Жайықжылуқуат» АҚ бас директорының міндетін атқарушы Бекболат Қамешов жауап берді.

    Оның сөзіне қарағанда, аталған үйге «Центр» ПИК-і қызмет көрсетеді. 

    — «Центр» ПИК жылу жүйесін сынақтан өткізген жоқ. Сол себепті дайындық құжатын алмады. Біз өз тарапымыздан жылуды бердік. Ішкі жүйені қосуға ПИК жауап береді. А.Скоробогатов көшесі 67-үйдің тұсымен өтетін жылу трассасына тағы екі үй (Скоробогатов көшесі 67/2, Мұхит 124) қосылған. Оларда мұндай проблема жоқ, — деді Б.Қамешов.

    Әлеуметтік желідегі ақпаратқа қарағанда, тұрғындар Әбілқайыр хан даңғылы 2/2, Көкшетау көшесі 90 және басқа мекенжайларда жылу жоқтығын хабарлап жатыр.

    Орал қаласы әкімдігінен алынған мәлімет бойынша шаһарда Х.Чурин көшесі 119 және Жәңгір хан көшесі 15-үй ғана жылуға қосылмаған. Мұның себебі — бұл үйлерде басқару нысаны жоқ. Қазіргі кезде жертөлелерде құбыр ауыстыру жұмыстары жүргізілуде.

    — Ал өзге кейбір үйлерде жылу мәселесі туындаса, бұл ішкі жүйеге байланысты. Мұны басқару нысанымен бірлесе отырып шешу қажет, — делінген әкімдік жауабында.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Орал қаласында жылу құбырлары неге жабылмағанын жазған едік. 

