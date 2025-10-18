Үй суық, тоңып отырмыз: Оралда тұрғындар жылудың жоқтығын айтып, шағымданды
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында жылу 7 қазаннан бері беріле бастағанмен, тұрғындардан шағым әлі түсіп жатыр.
Instagram әлеуметтік желісінде А.Скоробогатов көшесі 67-үйде тұратын тұрғындар жылу дұрыс қосылмағанын жазған.
— Алғашқы күндері жылу тек екі бөлмеде болды, содан кейін бәрі суып кетті. «Жайықжылуқуат» АҚ-ға хабарлассақ, пәтер иелері кооперативіне жүгіну қажет дейді. ПИК-тағылар айқайдан басқа ештеңені білмейді. Бастықтары орындарында болмайды. Жылу ақысын біз 7 қазаннан бастап тоңған күндеріміз үшін төлейтін боламыз. Бұл бірақ ешбір ұйымды алаңдатпай отыр, — дейді тұрғын.
Осы мәселеге орай Kazinform тілшісінің сауалына «Жайықжылуқуат» АҚ бас директорының міндетін атқарушы Бекболат Қамешов жауап берді.
Оның сөзіне қарағанда, аталған үйге «Центр» ПИК-і қызмет көрсетеді.
— «Центр» ПИК жылу жүйесін сынақтан өткізген жоқ. Сол себепті дайындық құжатын алмады. Біз өз тарапымыздан жылуды бердік. Ішкі жүйені қосуға ПИК жауап береді. А.Скоробогатов көшесі 67-үйдің тұсымен өтетін жылу трассасына тағы екі үй (Скоробогатов көшесі 67/2, Мұхит 124) қосылған. Оларда мұндай проблема жоқ, — деді Б.Қамешов.
Әлеуметтік желідегі ақпаратқа қарағанда, тұрғындар Әбілқайыр хан даңғылы 2/2, Көкшетау көшесі 90 және басқа мекенжайларда жылу жоқтығын хабарлап жатыр.
Орал қаласы әкімдігінен алынған мәлімет бойынша шаһарда Х.Чурин көшесі 119 және Жәңгір хан көшесі 15-үй ғана жылуға қосылмаған. Мұның себебі — бұл үйлерде басқару нысаны жоқ. Қазіргі кезде жертөлелерде құбыр ауыстыру жұмыстары жүргізілуде.
— Ал өзге кейбір үйлерде жылу мәселесі туындаса, бұл ішкі жүйеге байланысты. Мұны басқару нысанымен бірлесе отырып шешу қажет, — делінген әкімдік жауабында.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Орал қаласында жылу құбырлары неге жабылмағанын жазған едік.