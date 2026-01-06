KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:47, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Үйірмелерге төлем жасау «әлеуметтік әмиян» арқылы жүзеге асырылмақ

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде спорттық және шығармашылық үйірмелерге төлем жасау «әлеуметтік әмиян» қызметі арқылы жүзеге асырылады. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин айтты. 

    Үйірмелерге төлем жасау «әлеуметтік әмиян» арқылы жүзеге асырылмақ
    Фото: Астана қаласы әкімдігі

    Оның айтуынша, «әлеуметтік әмиян» eGov аясында жұмыс істейді. Бүгінде оны мектеп оқушылары ыстық тамақ ішу үшін, мемлекеттік дәріханаларда дәрі-дәрмек сатып алу үшін қолданады. Ал биыл бұл жоба тағы да 10 мемлекеттік қолдау шарасы кезінде қолжетімді болмақ.

    — Білім саласында кеңейтеміз. Өйткені, ол жерде үлкен әлеует көріп отырмыз: мектепке дейінгі және қосымша білім беру, спорттық және мәдени секциялар бойынша үйірмелер, — деді ол Үкімет отырысынан кейінгі брифингте.

    Бірінші вице-министрдің айтуынша, «әлеуметтік әмиян» арқылы азаматтың нақты бір қолдау шарасын алғанын не алмағанын тексеруге болады.

    — Төлем жайында айтар болсақ, баланың сол күні секцияға, үйірмеге шынымен барғаны не бармағаны анықталады. Сол арқылы бюджет бойынша есебі мен орындалған жұмыс актісі автоматты түрде қалыптастырылып, сол арқылы төлем өтеді, — деді Ростислав Коняшкин.

    «Әлеуметтік әмиян» цифрлық сервисі енгізілген сәттен бастап азаматтарға ыңғайлы цифрлық форматта дәрі-дәрмек беру бойынша 13 млн-нан астам қызмет көрсетілді

    Сонымен қатар тауарлық газға арналған «әлеуметтік әмиян» газдандырылған өңірлердің бәріне таратылады

